Samsung Galaxy Z Fold7: sottilissimo a discapito della S Pen

Dopo il tanto chiacchierato Galaxy S25 Edge, a quanto pare Samsung è nuovamente impegnata nel cercare di realizzare un dispositivo dallo spessore estremamente ridotto, ma questa volta si tratta di un pieghevole. Stando infatti a quelle che sono le più recenti indiscrezioni, il Samsung Galaxy Z Fold7 sarà il modello fold più sottile mai realizzato dalla azienda.

Samsung Galaxy Z Fold7: sarà sottilissimo, ma la S Pen verrà sacrificata

Quest’estrema sottigliezza avrà però un costo: il colosso sudcoreano, infatti, declasserà l’esperienza d’uso della S Pen, o almeno questo è quanto viene suggerito dalle più recenti indiscrezioni. Quale tipo di downgrade verrà applicato alla S Pen non è tuttavia al momento chiaro.

Ricordiamo che la S Pen è un accessorio che viene venduto in via separata dallo smartphone e che non è integrato nel corpo del telefono. Quello che invece è integrato nel device è il pannello digitalizzatore, ovvero quel componente grazie al quale il tocco della penna viene captato in maniera efficace, recependo anche il livello di pressione applicato, ed è proprio grazie ad esso se l’esperienza d’uso della S Pen può essere paragonato a quello di una penna “vera e propria”.

Va tuttavia tenuto presente che al momento di stratta di informazioni che non sono state ancora confermate in via ufficiale, motivo per cui potrebbero rivelarsi imprecise o comunque soggette a cambiamenti nel corso del tempo. Una cosa, però, è certa: Samsung quest’anno si sta concentrando al massimo per rendere quando più sottili è possibile i suoi device, anche a costo di sacrificare componenti interne e prestazioni.