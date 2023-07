Samsung: il browser Internet potrebbe integrare ChatGPT

In futuro, Samsung Internet, il browser proprietario di Samsung che è installato sulla maggior parte degli smartphone e dei tablet della linea Galaxy, potrebbe andare ad integrare ChatGPT.

Samsung: browser proprietario con. ChatGPT

A riferire lo scenario è stata la redazione di Android Authority, che ha scovato degli indizi analizzando i file dell’app, in cui, appunto, figurano chiari riferimenti al chatbot di casa OpenAI.

Andando più nello specifico, le stringhe fanno riferimento a un rilascio sperimentale mediante l’iniziativa Samsung Labs. La feature potrebbe rivelarsi estremamente utile per permettere agli utenti di sfruttare l’assistente virtuale senza dover accedere per forza di cose al suo sito ufficiale, similmente a quanto già proposto da Microsoft con Edge.

Al momento, comunque, non è dato sapere quando Samsung potrebbe rilasciare la nuova versione del browser ai tester, in modo tale da poter poi decidere se renderla disponibile nel canale stabile oppure se lasciar perdere. Come spesso accade con l’introduzione di nuove feature di un certo rilievo, le tempistiche dipendono possono dipendere anche e soprattutto dai feedback provenienti dai test condotti.

Va tuttavia tenuto conto che precedenti indiscrezioni avevano riferito che Samsung stava considerando di abbandonare Google come motore di ricerca in favore di Bing proprio per l’assistente virtuale integrato. Attualmente, non è chiaro se l’iniziativa è stata abbandonata oppure no.

Alle informazioni di cui sopra, va sommato pure che altre voci di corridoio suggeriscono che Samsung stia lavorando a un proprio chatbot AI personale, in collaborazione con l’azienda alle spalle di Naver, motore di ricerca estremamente popolare in terra sudcoreana.