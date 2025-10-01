Samsung: il Galaxy Z TriFold potrebbe arrivare a fine mese

È ormai cosa conclamata che il tanto atteso e chiacchierato smartphone tri-fold di Samsung, che potrebbe chiamarsi Galaxy Z TriFold, verrà lanciato entro la fine dell’anno corrente. La domanda, però, sorge spontanea: quando, di preciso? A rispondere ci ha pensato l’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap.

Samsung: Galaxy Z TriFold a margine del summit APEC

Un report da poco diffuso suggerisce infatti che il dispositivo verrà ufficialmente presentato a margine del summit APEC (Cooperazione Economica Asia-Pacifico), che si terrà nella città di Gyeongju nel periodo che va dal 31 ottobre al 1° novembre.

Il dispositivo rappresenterà un netto miglioramento rispetto agli smartphone pieghevoli in stile libro esistenti di Samsung, come il Galaxy Z Fold 7. Ci si aspetta che abbia due cerniere che piegheranno il dispositivo in tre parti.

Indiscrezioni precedenti hanno segnalato che il Galaxy Z TriFold sarà dotato di uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 10 pollici, che avrà il processore Snapdragon 8 Elite, fino a 16 GB di RAM e 256 GB – 1 TB di memoria. Inoltre, dovrebbe eseguire One UI 8.0 basato su Android 16.

Sul retro, il dispositivo sarà probabilmente dotato di una fotocamera principale da 200 MP, una fotocamera ultragrandangolare da 12 MP con autofocus e una fotocamera teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 5x. Potrebbe anche avere due fotocamere selfie da 10 MP.

Quando completamente aperto, il tri-fold di Samsung avrà uno schermo grande come un tablet full-size. Quando completamente chiuso, avrà uno schermo simile a un telefono. Quando è parzialmente aperto, offrirà uno schermo simile a quello del Galaxy Z Fold 7.

Per quel che concerne la capacità della batteria del dispositivo, invece, al momento non sono disponibili informazioni.