Samsung: il primo tri-fold arriva quest'anno

Samsung ha da poco condiviso i suoi risultati finanziari relativi al secondo trimestre del 2025 e insieme ai numeri sono state fornite interessati informazioni riguardo quelli che saranno i prossimi passi del gruppo per quel che concerne la divisione mobile. Il colosso sudcoreano ha infatti rilevato che il tanto atteso e chiacchierato tri-fold, ovvero quello che presumibilmente dovrebbe chiamarsi Galaxy G Fold, è in dirittura d’arrivo quest’anno.

Samsung: tri-fold e altri dispositivi in arrivo durante il 2025

A parlare della cosa è stato Daniel Araujo, vicepresidente della divisione Mobile Experience di Samsung, fornendo inoltre dettagli riguardo l’avvento del Galaxy S25 FE che, a quanto pare, arriverà prima dell’anno scorso. “Per la serie Galaxy S25, ci concentreremo sul mantenimento dello slancio delle vendite con promozioni stagionali e un lancio anticipato dell’S25 FE”, ha dichiarato Araujo.

In base a quanto riferito, dunque, il Galaxy S25 FE potrebbe arrivare tra agosto o inizio settembre, anticipando il lancio di Galaxy S24 FE a fine settembre 2024 e al successivo rilascio di ottobre.

La tempistica per il lancio del Galaxy S25 FE potrebbe far parte della strategia più ampia di Samsung per fare spazio a un ricco programma di rilascio entro la fine dell’anno. Sempre durante la chiamata agli utili, la società ha confermato che prevede di svelare vari altri dispositivi di alto profilo nella seconda metà del 2025.

Samsung ha anche detto che le sue tanto attese cuffie Project Moohan XR sono sulla buona strada per essere lanciate entro la fine dell’anno, insieme a nuovi modelli entry-level della serie Galaxy A.