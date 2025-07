Galaxy G Fold è lo smartphone tri-fold di Samsung?

Le indiscrezioni più recenti sullo smartphone tri-fold risalgono a fine aprile. Ora la conferma indiretta della sua esistenza arriva direttamente da Samsung. Nel codice dell’aggiornamento One UI 8 (la versione beta è disponibile da fine maggio) sono state trovate animazioni del Galaxy G Fold (nome ipotetico).

Smartphone con doppia cerniera

Il primo smartphone tri-fold ad arrivare sul mercato è stato lo Huawei Mate XT Ultimate Design. Il produttore cinese ha utilizzato un design a S, ovvero con due cerniere che permettono la chiusura opposta dei due pannelli laterali (uno verso l’interno e uno verso l’esterno), quindi rimane visibile lo schermo del pannello sinistro.

Samsung aveva svelato accidentalmente l’esistenza dello smartphone durante l’evento Unpacked di gennaio dedicato ai Galaxy S25. Android Authority ha trovato la conferma in One UI 8. Ci sono in particolare diversi riferimenti ad un Multifold 7, ma potrebbe essere solo un nome in codice.

Il possibile nome commerciale è Galaxy G Fold perché indica il design a G. Una delle animazioni presente nel codice di One UI indica la posizione del chip NFC:

Osservando dalla parte posteriore si notano le tre fotocamere nel pannello sinistro e il cover display nel pannello centrale. Un’altra animazione mostra come si apre il pannello sinistro:

Una terza animazione indica che non deve mai essere aperto prima il pannello con le tre fotocamere:

Il Galaxy G Fold dovrebbe avere uno schermo interno di 10 pollici (quello dello Huawei Mate XT Ultimate Design è 10,2 pollici). Quasi certamente integrerà il processore Snapdragon 8 Elite.

Il video pubblicato da Samsung per annunciare l’evento Unpacked del 9 luglio conferma il lancio di un modello Ultra, quindi potrebbero essere almeno quattro gli smartphone della serie: Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Fold 7 Ultra e Galaxy G Fold. Possibile anche il lancio di un Galaxy Z Flip FE.