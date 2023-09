Samsung: il suo visore avrà una caratteristica unica

All’inizio dell’anno corrente Samsung aveva annunciato di essere al lavoro su un nuovo visore di realtà estesa in collaborazione con Google e Qualcomm. Attualmente ancora non sono disponibili molte informazioni relativamente a nome e caratteristiche tecniche, ma quel che è certo è che il dispositivo potrà fare affidamento su una feature unica.

Samsung: visore con supporto per l’olfatto

Andando più in dettaglio, secondo quanto affermato dal leaker Revegnus (@Tech_Reve), che viene ritenuta una fonte abbastanza attendibile, per il suo visore Samsung si sarebbe molto ispirata al Vision Pro di Apple.

Sul fronte hardware, dovrebbe esserci un display con circa 3.000 ppi di densità per una visione ottimale, il rilevamento dei gesti e i comandi tramite movimento degli occhi. Inoltre, non dovrebbero mancare le telecamere per il riconoscimento dei gesti e, cosa decisamente singolare, il supporto per l’olfatto.

Quest’ultima funzione, apparentemente non indispensabile, sarebbe la caratteristica distintiva e potrebbe permettere di migliorare notevolmente l’esperienza immersiva in specifici contesti, ma ora come ora non è chiaro in che maniera il visore sarà in grado di far percepire gli odori agli utenti e se, addirittura, potrà crearli direttamente.

La scheda del visore dovrebbe altresì poter fare a su fotocamere e sensori vari, la possibilità di eseguire la sincronizzazione con altri device mobile. Inoltre, al pari del visore di casa Apple, pure il prodotto realizzato da Samsung dovrebbe offrire sia un’esperienza di realtà virtuale “vera e propria” che una in realtà aumenta. Per quel che concerne il discorso software, invece, verrà sfruttata una versione opportunamente modificata di Android.