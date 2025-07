Samsung: il tri-fold potrebbe arrivare prima del previsto

È ormai noto da tempo che Samsung ha in cantiere anche uno smartphone tri-fold, il presunto Galaxy G Fold. Inizialmente si riteneva che sarebbe stato lanciato insieme al Galaxy Z Fold7 e al Galaxy Z Flip7 in occasione dell’evento Unpacked andando in scena nei giorni scorsi, ma ciò non è accaduto. Tuttavia il debutto del dispositivo potrebbe essere comunque molto vicino.

Samsung: il Galaxy G Fold potrebbe arrivare a ottobre

Le più recenti indiscrezioni provenenti dal noto leaker IceUniverse sul social network cinese Weibo suggeriscono infatti che per poter saggiare con mano il tri-fold di casa Samsung non sarà necessario attendere il 2026, come inizialmente messo in conto dopo l’assenza all’ultimo evento dell’azienda dedicato ai foldable. A detta del leaker, infatti, il Galaxy G Fold arriverà questo ottobre.

IceUniverse ha anche rivelato che Huawei potrebbe lanciare la seconda iterazione del suo smartphone tri-fold a settembre, dunque poco prima di Samsung. Anche se queste non sono le finestre di lancio ufficiali, dal punto di vista della strategia, il lancio anticipato di Huawei del suo device potrebbe essere un tentativo di smorzare l’hype creatosi per il concorrente della sudcoreana.

Per quel che concerne le specifiche che dovrebbe vantare il Galaxy G Fold, in base a quanto vociferato sino ad ora, il dispositivo presenterà un design pieghevole in stile G, con un display interno da 10 pollici e senza nessuna fotocamera sotto lo schermo. Dovrebbero altresì figurare il chipset Snapdragon 8 Elite, una fotocamera primaria da 200 MP e una piastra posteriore in titanio non solo per ridurre lo spessore del pieghevole, ma anche per migliorarne la durata.