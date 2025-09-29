Samsung: il trifold sarà un concentrato di produttività e multitasking

Nel corso degli ultimi giorni sono stati diffusi online diversi video relativi al tanto atteso quanto chiacchierato smartphone trifold di casa Samsung che permettono di farsi un’idea in anticipo di alcune delle caratteristiche distintive del dispositivo. Da quel che si evince il nuovo pieghevole dell’azienda sarà un concentrato puro di produttività e multitasking.

Samsung: trifold con browser Samsung con modalità Galaxy AI e altri dettagli

I video sono stati condivisi su X dall’account TechHighest e si tratta di animazioni provenienti dalle pagine esplicative che faranno parte del sistema operativo, o almeno così sembrerebbe essere.

Un post include alcuni video che mostrano come dovrebbe presentarsi la One UI del display pieghevole interno. Sarà possibile usare una scorciatoia per inviare un’app sullo schermo principale e ci sarà una versione del browser Samsung con modalità Galaxy AI che occupa la sezione di destra del display interno.

Un altro post consente di scoprire che il dialer per le chiamate sarà una finestra flottante che l’utente può trascinare nella parte del display che preferisce. Vengono inoltre offerti approfondimenti sulla modalità DeX e su altre feature di multitasking che confermano che in buona sostanza si tratterà di soluzioni simili a quelle già proposte sui Galaxy Tab, visto e considerato che bene o male le dimensioni sono analoghe.

Un ulteriore post, poi, permette di visionare il funzionamento del comparto fotografico. Una delle animazioni, infatti, lascia desumere che il trifold sarà in grado di raggiungere un livello di zoom digitale di 100x.

Ricordiamo che, in base a quanto sostenuto dallo stesso colosso sudcoreano, il dispositivo sarà presentato entro fine anno corrente, per cui per poterne saperne di più non dovrebbe essere necessario attendere ancora molto.