Samsung ISOCELL HP3 da 200 MP per Galaxy S23 Ultra?

Samsung ha annunciato il nuovo ISOCELL HP3, secondo sensore fotografico con risoluzione di 200 megapixel. Rispetto al precedente ISOCELL HP1 ci sono diversi miglioramenti, tra cui la dimensione inferiore dei pixel. Da alcune settimane circolano indiscrezioni sulla presenza del sensore nel Galaxy S23 Ultra, ma un noto leaker ha escluso questa possibilità. Sicuramente non verrà integrato nei Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4.

ISOCELL HP3: specifiche del sensore

Il Samsung Galaxy S22 Ultra ha una fotocamera posteriore da 108 megapixel che permette di ottenere scatti di elevata qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione. Samsung ha ulteriormente migliorato le tecnologie fotografiche con il nuovo ISOCELL HP3. La dimensione dei pixel è diminuita da 0,64 micrometri di ISOCELL HP1 a 0,56 micrometri (-12%), mentre il formato ottico è passato da 1/1.22″ a 1/1.4″ (-20%).

L’uso di pixel di piccole dimensioni consente di ridurre il rumore digitale, ma allo stesso tempo diminuisce anche la quantità di luce rilevata. Samsung ha risolto il problema con la tecnologia Tetra2pixel che combina 4 pixel in uno per ottenere un sensore da 50 megapixel con pixel da 2,24 micrometri oppure 16 pixel in uno per ottenere un sensore da 12,5 megapixel con pixel da 2,24 micrometri.

Per incrementare il range dinamico delle immagini HDR è stata sviluppata una versione migliorata della tecnologia Smart-ISO Pro. L’autofocus Super QPD consente invece di avere immagini nitide, grazie all’uso di una singola lente per ogni quattro pixel adiacenti che rileva le differenze di fasi in orizzontale e verticale. Il sensore supporta la registrazione video 8K a 30 fps o 4K a 120 fps.

