Samsung lancia SmartTag2: il tracciamento è ancora più preciso

Parallelamente al lancio internazionale di Samsung Galaxy S23 FE, il colosso sudcoreano ha confermato l’imminente approdo sul mercato del dispositivo SmartTag2, il tracker intelligente per portachiavi che si presenta con un design aggiornato e un kit di funzionalità ancora più intrigante. Tra le varie novità, in particolare, spicca la Lost Mode. Andiamo però ad analizzare il dispositivo in ogni suo dettaglio.

Samsung SmartTag2 è ufficiale

Samsung Galaxy SmartTag 2 è lo smart tracker di seconda generazione del gigante asiatico ed è già disponibile per l’acquisto sul sito ufficiale a partire da 39,90 euro nelle colorazioni Black e White. Il design piccolo e compatto è in realtà leggermente più grande, versatile e soprattutto resistente rispetto al modello originale. In questo modo, non solo ottiene la certificazione IP67, ma anche una batteria a lunga durata: con una carica dura fino a 500 giorni, o 700 giorni in risparmio energetico!

La feature Lost Mode, invece, permette al proprietario di SmartTag2 di inserire le informazioni di contatto nel device e, in caso di smarrimento, consentire a colui che trova l’oggetto di scansionare il tag tramite NFC e chiamare il proprietario. In più, arriva una nuova modalità di visualizzazione della bussola per semplificare la ricerca esatta dello SmartTag2. Tuttavia, questa opzione è disponibile solo per dispositivi abilitati UWB.

Infine, l’app SmartThings Find è stata aggiornata per includere una mappa a schermo intero, sincronizzarsi automaticamente tra smartphone Samsung e SmartTag2, e localizzare i tag tramite fotocamera.