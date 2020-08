Samsung microSD Evo Select: affari su Amazon

Ancora per poco, su Amazon è tempo di offerte, tutte dedicate alle microSD Samsung della gamma Eco Select: si parte da meno di 13€ appena.

Samsung: microSD Evo Select a ottimo prezzo

Una microSD, che naturalmente diventa una SD standard applicando l’adattatore incluso in confezione. La linea Evo Select di Samsung ti garantisce fino a 100 MB/s di velocità in lettura e 90 MB/s in scrittura.

I formati disponibili in offerta sono diversi e – come anticipato – si parte da 12,99€ per l’edizione con 32GB di memoria interna. Ecco i diversi tagli:

taglio da 32GB a 12,99€;

taglio da 64GB a 21,99€;

taglio da 128GB a 29,99€;

taglio da 256GB a 49,99€;

taglio da 512GB a 89,99€.

Puoi trovare tutte le promozioni direttamente a questo indirizzo.

Questo tipo di memorie è l’ideale per smartphone, tablet, PC, ma anche macchine fotografiche ed action cam: la loro affidabilità permette di sfruttarle su ogni dispositivo che le richieda per poter immagazzinare dati. Inoltre, la presenza dell’adattatore non solo amplia il potenziale di utilizzo, ma semplifica anche il trasferimento dei dati dalla memoria al PC.