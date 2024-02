Samsung: nuove funzionalità audio per vari prodotti

Samsung ha annunciato diverse novità che miglioreranno la qualità audio dei suoi prodotti (auricolari, smart TV, notebook, smartphone e tablet). Una delle funzionalità più interessanti è stata ereditata dai recenti Galaxy S24 e sarà disponibile sui Galaxy Buds.

Comunicazioni senza barriere con Galaxy Buds

Samsung ha introdotto una serie di funzionalità IA, indicate con Galaxy AI, per i nuovi Galaxy S24. Una di esse è Interpreter che effettua la traduzione in tempo reale delle conversazioni telefoniche.

La tecnologia può essere sfruttata anche per le conversazioni in persona. Usando gli auricolari Galaxy Buds è possibile ascoltare la traduzione, mentre l’altra persona ascolta attraverso l’altoparlante del Galaxy S24, quindi senza la necessità di passare il dispositivo da un interlocutore all’altro.

Samsung estenderà tre funzionalità audio ad altri prodotti. Auracast (disponibile finora per alcune smart TV e Galaxy Buds2 Pro) sarà disponibile anche per smartphone e tablet. In dettaglio, il supporto per il broadcast verrà aggiunto a Galaxy S24, S23, Z Fold5, Z Flip5 e Tab S9 with almeno One UI 6.1, mentre il supporto per la ricezione verrà aggiunto a Galaxy S24, S23, Z Fold5, Z Fold4, Z Flip5, Z Flip4, A54 5G, M54 5G, Tab S9, Tab S9 FE e Tab Active 5 5G con almeno One UI 5.1.1.

Il supporto per Audio 360 (tecnologia di suono surround con tracciamento della testa) arriverà invece su Galaxy Buds2 Pro/Buds2, Samsung Neo QLED 8K (QN900D, QN800D), Neo QLED 4K (QN95D, QN90D, QN87D, QN85D), OLED (S95D, S90D, S85D) e QLED (Q80D, Q70D).

Infine, la funzionalità Auto Switch (passaggio automatico della connessione Bluetooth tra dispositivi) sarà disponibile anche sui notebook Galaxy Book.