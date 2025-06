Samsung: nuovi smartphone Galaxy economici in arrivo

Nel catalogo di Samsung non si apprestano ad approdare solo i nuovi e tanto chiacchierati pieghevoli che saranno annunciati in occasione dell’evento Unpacked di luglio prossimo, ma a quanto pare anche alcuni smartphone economici appartenenti alla gamma Galaxy.

Samsung: nuovi smartphone Galaxy A07, Galaxy F07 e Galaxy M07 in arrivo

Il riferimento è precisamente ai Galaxy A07, Galaxy F07 e Galaxy M07, vale a dire i successori dei Galaxy A06, Galaxy F06 e Galaxy M06 che sono attualmente in carica. I tre dispositivi sono comparsi infatti nel database dell’ente di certificazione indiano BIS (Bureau of Indian Standards) con i numeri modello SM-A075F/DS, SM-E075F/DS e SM-M075F/DS.

Da tenere presente che la certificazione è indice del fatto che il debutto sul mercato è ormai abbastanza vicino, sebbene le tempistiche esatte al momento non siano note e soprattutto potrebbero differire a seconda del modello di riferimento. Basti ad esempio pensare al fatto che il Galaxy A06 è stato lanciato ad agosto 2024, mentre i Galaxy A06 5G, Galaxy F06 5G e Galaxy M06 5G sono stati lanciati a febbraio 2025 e quest’anno Samsung potrebbe aver deciso di seguire lo stesso schema con i loro successori.

Per quanto concerne le specifiche tecniche, invece, allo stato attuale non sono disponibili informazioni, ma di certo sarebbe bello se il colosso sudcoreano decidesse di introdurre display con risoluzione Full HD+ con una frequenza di aggiornamento di 90Hz, chip più performanti e uno schermo Infinity-O. Chiaramente, anche l’implementazione di una ricarica più veloce non sarebbe affatto una cattiva idea.