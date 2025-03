Samsung: nuovo fodlable con piega interna ed esterna

Samsung è stata la prima azienda a farsi avanti nel mercato dei fodlable e per quest’anno sono attese interessanti novità a tal riguardo, con l’introduzione di nuovi modelli parte della categoria, compreso un tri-fold. Per il futuro, però, l’azienda pare avere piani ancora più ambiziosi, o almeno questo è quanto emerge da un recente brevetto.

Samsung: nuovo fodlable con display che si piega verso l’interno e l’esterno

In base a quanto emerso nelle scorse ore, il colosso discordano avrebbe infatti in programma la messa a punto di uno smartphone pieghevole con schermo capace di piegarsi sia verso l’esterno che verso l’interno.

Il display flessibile avrebbe la capacità di piegarsi a 360 gradi, con il vantaggio di eliminare la necessità di includere uno schermo esterno, il tutto senza però dover costringere l’utente a dover esporre sempre il display esternamente, potendo decidere di proteggerlo piegandolo verso l’interno.

La descrizione del brevetto rivela l’impiego di strati di supporto sviluppati internamente da Samsung, collocati sotto il vetro ultra-sottile, che comprendono substrati polimerici e uno strato adesivo flessibili.

Il dispositivo dovrebbe altresì sfruttare assi di piegatura separati e piastre di supporto personalizzate, che consentono la flessione in entrambe le direzioni mediante un pattern a reticolo e a strisce.

Da tenere presente che già nel 2023 Samsung aveva mostrato un prototipo simile, denominato “Flex In & Out”. Per cui, l’idea è stata effettivamente presa in considerazione da tempo, ma sino a questo momento non è stato ancora lanciato un prodotto del genere sul mercato. Questa, però, potrebbe essere la volta buona.