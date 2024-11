Samsung Odyssey OLED G9: 49 pollici di spettacolo DQHD con sconto 37%

Impossibile non innamorarsene a prima vista: Samsung Odyssey OLED G9 è il monitor gaming definitivo se vuoi salire di livello. Non adatto a tutti perché potrebbe risultare troppo immersivo sotto diversi punti di vista ma questo gioiellino da 49 pollici non scende a compromessi con nessuno. Pannello in risoluzione DQHD curvo per essere avvolti dai tuoi contenuti preferiti. Puoi acquistarlo a soli 999,90€ su Amazon con uno sconto del 37%. Si tratta di un investimento ma il prezzo è realmente ottimo.

Samsung Odyssey OLED G9, un monitor gaming senza precedenti

Un colosso sulla scrivania. Con un monitor gaming del calibro Samsung Odyssey OLED G9 è impossibile perdersi un dettaglio. Questo modello non è per tutti ma se stavi cercando un pezzo da 90 sappi che lo hai sotto gli occhi. Bellissimo e di qualità elevata per un’esperienza che davvero sfida la realtà.

Il pannello da 49 pollici è curvo per avvolgerti in tutti i sensi e farti entrare nel vivo del gioco come se avessi le scene e le ambientazioni davanti agli occhi. Tecnologia OLED per neri assoluti e colori vividi oltre a tecnologie avanzate come l’HDR10+ e la risoluzione DQHD ossia 5120x1440p. Pensa che hai un refresh rate da 240Hz per una fluidità che sfida il naturale.

Con diverse entrate sul pannello posteriore, puoi collegare i tuoi dispositivi senza freni. Hai a disposizione micro HDMI, USB 3.0, DisplayPort e altro ancora oltre alle casse integrate.

Trattandosi di un prodotto dedicato al gaming, una terza caratteristica da tenere a mente è il tempo di risposta e qui si attesta ad appena 0,3ms. Inoltre è presente la compatibilità G-Sync.

A soli 999,90€ su Amazon, il Samsung Odyssey OLED G9 è un monitor d’eccellenza. Collegati al volo se sei interessato ad acquistarlo con uno sconto del 37% e fallo tuo. Sono presenti anche i pagamenti rateizzati senza interessi.

Le spedizioni? Completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Amazon Prime attivi.