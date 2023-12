Samsung Offerte di Natale: supervalutazione usato e 30% di sconto

Oggi sono iniziate le Offerte di Natale Samsung. Tantissimi prodotti scontati a prezzi sorprendenti! Pensa, con la supervalutazione del tuo usato, sulla gamma mobile, puoi ottenere un risparmio di quasi 400 euro. In aggiunta hai fino al 30% di sconto e per gli affiliati a Members un ulteriore extra sconto del 5%. Niente male vero? Ma c’è di più. Ottieni un super sconto con il codice GALAXY4U! Allora non perdere tempo, approfittane subito.

Samsung Offerte di Natale: il momento ideale per fare shopping

Rinnova il tuo parco hi-tech approfittando delle Offerte di Natale Samsung. Prezzi spettacolari ti stanno aspettando e una supervalutazione dell’usato fino a quasi 400 euro. Vuoi un esempio? Metti in carrello il Galaxy S23 Ultra 1TB. Con Max Valore Trade-In ottieni 389 euro di sconto. Applica l’extra sconto di 200 euro e ottieni anche il 25% di sconto inserendo il codice GALAXY4U. E se fai parte di Members per te il5% di extra sconto. In pratica lo acquisti a soli 933,38 euro, invece di 1899 euro.

Oppure puoi anche decidere di acquistare il Galaxy Z Flip5 512GB a soli 633,56, invece di 1369 euro. Con valore Trade-In risparmi 389 euro, hai un extra sconto di 200 euro, il codice GALAXY4U ti offre il 10% di sconto e se sei Members hai un extra sconto del 5%. Cosa stai aspettando? Approfittane subito a questo link!

Scegli il prodotto che vuoi acquistare per approfittare dei super sconti delle Offerte di Natale Samsung.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.