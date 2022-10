Samsung One UI 5 in arrivo per i Galaxy S22

Dopo aver annunciato il programma beta, Samsung ha comunicato che la versione finale di One UI 5 (Android 13) sarà disponibile nelle prossime settimane. Il produttore coreano ha svelato le principali novità del sistema operativo che arriverà prima sui modelli di fascia alta, tra cui quelli della serie Galaxy S22.

Samsung One UI 5: personalizzazione e sicurezza

Samsung sottolinea che One UI 5 offre un’esperienza mobile più personalizzata. Gli utenti possono scegliere numerose opzioni per il lock screen (wallpaper, tipo di orologio e pop-up delle notifiche). È possibile aggiungere anche immagini dinamiche create da brevi clip video.

Samsung ha aggiornato le icone e le notifiche in modo da capire subito la fonte con un’occhiata veloce. Per liberare spazio sullo schermo è possibile sfruttare gli “stacked widget“. Basta sovrapporli con un drag&drop e quindi sfogliarli con uno swipe a destra o sinistra. I widget supportano inoltre i suggerimenti smart per app e azioni, in base alle abitudini d’uso dell’utente.

One UI 5 introduce inoltre nuove Routine che permettono di eseguire una sequenza di azioni. La funzionalità Bixby Text Call (al momento disponibile solo in Corea) consente di rispondere con un testo scritto. L’assistente personale converte il testo in audio e lo condivide con il chiamante. Le parole di quest’ultimo vengono quindi convertite in testo.

La nuova dashboard Sicurezza e privacy mostra lo stato attuale del dispositivo, suggerendo eventuali interventi correttivi. Infine, One UI 5 mostra una notifica nel pannello di condivisione (al momento solo in inglese e coreano), se nelle immagini ci sono informazioni sensibili, come carta di credito, patente e passaporto.