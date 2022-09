Samsung porta Android 12L sui Galaxy Tab S8

Samsung ha annunciato l’avvio della distribuzione di Android 12L per i tablet della serie Galaxy Tab S8. La versione personalizzata con interfaccia One UI 4.1.1 introduce diverse novità che permettono agli utenti di sfruttare l’ampio schermo dei tre modelli. L’aggiornamento arriverà anche sui precedenti dispositivi nel corso dei prossimi mesi.

Galaxy Tab S8: Android 12L per il multitasking

Il sistema operativo installato al lancio (25 febbraio) sui Galaxy Tab S8, S8+ e S8 Ultra è Android 12 con One Ui 4.1. Samsung aveva promesso il rilascio di quattro aggiornamenti, il primo dei quali è Android 12L con One UI 4.1.1, disponibile finora solo sul Galaxy Z Fold 4. La novità più importante e utile è senza dubbio la Taskbar, concettualmente simile a quella di Windows.

Nella parte inferiore dello schermo è presente una barra delle applicazioni che l’utente può personalizzare aggiungendo o eliminando le icone. La taskbar ricorda le ultime due app aperte, quindi è possibile lo switch rapido. One UI 4.1.1 permette inoltre di aprire fino a tre app in contemporanea, sfruttando la modalità Split Screen View. L’operazione può essere eseguita anche tramite gesture.

L’aggiornamento introduce inoltre la funzionalità “Pop-overs“. Se ad esempio è necessario cambiare le impostazioni dell’app Calendario, l’utente può visualizzare la schermata sottostante in trasparenza. Android 12L incrementa infine il numero delle app di terze parti che possono essere aperte in modalità Split Screen View.

Android 12L con One UI 4.1.1 arriverà anche sui Galaxy Tab S7, Tab S7 FE, Tab S6, Tab S6 Lite e Tab Active 3. In alcuni paesi è stata già avviata la distribuzione per i Galaxy Tab S7.