Samsung potrebbe dire addio al Galaxy S25 Plus

Samsung dovrebbe lanciare la serie Galaxy S25 l’anno prossimo, ma online già circolando diverse indiscrezioni a tal riguardo. Nel corso delle ultime ore, ad esempio, sono emerse informazioni secondo cui il colosso sudcoreano avrebbe intenzione di dire addio al modello Plus.

Samsung: addio al Galaxy S25 Plus?

Andando più in dettaglio, si ipotizza che questo venga fatto per semplificare la gamma di punta. A riferirlo è stata la redazione di Android Headlines, secondo cui Samsung starebbe attualmente lavorando sul Galaxy S25 e sul Galaxy S25 Ultra, tralasciando invece la variante Plus, in merito a cui non vi sarebbe alcuna traccia nei database.

Il Galaxy S25 è stato identificato con il numero di modello SM-S931B/DS nel database IMEI, mentre l’S25 Ultra appare con i numeri di modello SM-S938B, SM-S938U, SM-S938N e SM-S9380, dove la lettera “B” sta per Global, “U” per gli Stati Uniti e “N” per la Corea del Sud.

La decisione di Samsung di allontanarsi dal modello Plus non è in realtà una grande preoccupazione, visto e considerato che i precedenti modelli Plus hanno faticato a soddisfare le aspettative di vendita. Si evince pertanto che le persone non sono fan del modello Plus. Nel 2020, Samsung ha introdotto il Galaxy S20 e S20 Plus insieme al Galaxy Note 20 e al Note 20, ma in realtà una strategia simile era già in atto dal 2019 con i Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy Note10 e Galaxy Note10 Plus. Samsung era solita svelare quattro modelli ogni anno. Nel 2021, poi, il colosso sudcoreano ha semplificato la sua gamma a soli tre modelli: Galaxy S21, Galaxy S21 Plus e Galaxy S21 Ultra.