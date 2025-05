Samsung pronta a produrre chip a 2nm per Nvidia e Qualcomm

Samsung punta al vertice dell’industria dei semiconduttori, grazie a nuovi progressi fatti nel suo nodo a 2nm, secondo quanto riportato di recente dai media specializzati. Attualmente, la competizione si concentra sulla produzione a 2nm, limitata tra TSMC e Intel. La prima ha giocato d’anticipo, ottimizzando la produzione e accaparrandosi una grossa fetta degli ordini, mentre la seconda attrae già diversi importanti attori di terze parti, grazie a una maggior innovazione che potrebbe consentire di posizionarsi davanti alla fonderia taiwanese, la quale di recente ha anche aumentato gli investimenti in USA.

Samsung terzo incomodo tra Intel e TSMC

Samsung è però già pronta a inserirsi tra i due contendenti come terzo incomodo, almeno secondo il quotidiano coreano Chosun Biz, il quale annuncia che il nodo a 2nm dell’azienda coreana è pronto per essere adottato da grandi aziende come NVIDIA e Qualcomm, le quali stanno completando le fasi finali di valutazione.

La notizia non può che sicuramente essere positiva per le industrie, le quali non possono che beneficiare di un’ulteriore fonderia, avendo difficoltà nel dipendere interamente da TSMC attualmente alle prese con un elevato numero di ordini. Aziende come Apple, NVIDIA e Qualcomm non possono dipendere da un unico fornitore e stanno quindi adottando strategie di approvvigionamento duale, e in questa situazione l’azienda coreana vuole posizionarsi come partner strategico. In passato, la casa ha dovuto affrontare difficoltà con nodi come il 3nm GAA, a causa di rese produttive non competitive, cosa che tuttavia sembra ormai superata con il nodo a 2nm.

Attualmente, le rese del processo a 2nm di Samsung si attestano al 40%, un dato in costante miglioramento. Samsung ha perfezionato la sua tecnologia GAA (Gate-All-Around), che ha permesso di avvicinarsi alle rese di TSMC, attualmente al 60%. Come per la fonderia taiwanese, anche l’azienda coreana ha inoltre annunciato l’intenzione di produrre chip a 2nm negli Stati Uniti, presso lo stabilimento di Taylor, un fattore che potrebbe rafforzare ulteriormente la sua posizione nel mercato. Sarà interessante osservare l’evoluzione della situazione, che vede tre aziende concorrere tra loro per accaparrarsi gli accordi più importanti, proprio come successo qualche giorno fa con Intel e Microsoft.