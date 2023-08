Samsung rilascia One UI 5.1.1: tutti i device su cui è disponibile

Pochi giorni fa abbiamo parlato del rilascio di One UI 5.1.1 in Italia su dispositivi Samsung compatibili. La distribuzione, avviata il 14 agosto scorso, riguarda già una serie notevole di device: al contrario di quanto anticipato, il download è disponibile per oltre 20 smartphone, tablet e smartwatch del colosso sudcoreano, e non soltanto per Samsung Galaxy S23, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Tab S8. Qual è la lista completa?

Samsung rilascia One UI 5.1.1: tutti i device compatibili

Secondo quanto riportato anche da altri outlet del settore, al momento della scrittura della notizia Samsung sta garantendo l’arrivo di One UI 5.1.1 sui seguenti device:

Gamma Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy Z Fold 4, 3 e 2

Samsung Galaxy Z Flip 4, 3 e Flip

Samsung Galaxy Tab S7, S7+, S7 FE, S6 Lite, A8, A7 Lite, Active 3 e Active 4 Pro

Samsung Galaxy Watch 5, 5 Pro, Watch 4, 4 Classic

Naturalmente non tutte le funzionalità di One UI 5.1.1 arriveranno sull’intera linea di dispositivi citati: ad esempio, la Flex Mode non raggiungerà tablet e smartphone tradizionali. Il multitasking avanzato riguarderà invece solo tablet e smartphone pieghevoli, in quanto possono adottare la feature Multi Window.

Su smartwatch Galaxy Watch, invece, arriveranno funzionalità avanzate per la lettura del sonno e il coaching, oltre a strumenti inediti per il fitness e l’accesso a una vasta serie di quadranti per la personalizzazione del wearable.

Nel frattempo, continua l’attesa per Android 14 che, come già sappiamo, è disponibile su dispositivi Samsung top di gamma con la beta di One UI 6.