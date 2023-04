Samsung risolve consumo eccessivo batteria One UI 5.1

Nel corso dei primi mesi del 2023 in rete molti utenti si sono lamentati della scarsa durata della batteria degli smartphone Samsung in seguito all’aggiornamento a One UI 5.1. Dagli ultimi Galaxy S22 al foldable Z Fold 3, la maggior parte dei dispositivi mobili della società sudcoreana con accesso a tale update hanno riscontrato un consumo eccessivo dell’energia. Inizialmente non si conosceva la causa ma, dopo qualche settimana, la stessa azienda ha confermato che il problema risiedeva nella Samsung Keyboard.

Fortunatamente, ora il problema è stato risolto grazie a un aggiornamento di emergenza dedicato.

Risolto consumo batteria Samsung Galaxy con One UI 5.1

Gli smartphone della linea Samsung Galaxy ora sono quindi al sicuro grazie al più recente update per Samsung Keyboard. L’applicazione di sistema non consumerà più energia in eccesso a partire dalla versione v5.6.10.31, disponibile per il download tramite Galaxy Store.

Come ripreso da SamMobile, la patch è stata rilasciata il 2 marzo 2023 ma sta ancora approdando gradualmente in altre parti del mondo in seguito al debutto in Thailandia – dove il problema è stato riconosciuto originariamente – e in Corea del Sud, ergo sul mercato domestico. Stando a quanto dichiarato dallo staff Samsung, il consumo elevato di batteria era dovuto a un “processo aggiuntivo relativo a adesivi ed emoji”.

Tuttavia, l’aggiornamento potrebbe non risolvere completamente il problema su tutti gli smartphone Samsung. In tal caso, è consigliabile l’utilizzo di altre tastiere come la GBoard di Google o la proposta di Microsoft, SwiftKey.