Samsung e SK hynix vendono chip di memoria a Broadcom e NVIDIA

Mentre i prezzi di RAM e SSD raggiungono livelli stratosferici, i leader mondiali del settore continuano ad incrementare i profitti e sottoscrivere accordi commerciali. Samsung ha annunciato la vendita di chip a Broadcom, mentre SK hynix ha esteso la collaborazione con NVIDIA avviata all’inizio di giugno. Anche Anthropic potrebbe diventare un cliente di SK hynix.

Accordi commerciali per complessivi 700 miliardi di dollari

I due accordi sono stati annunciati durante l’AI Summit a San Francisco. Samsung fornirà chip di memoria, incluse le HBM (High Bandwidth Memory), a Broadcom. L’azienda statunitense pagherà oltre 200 miliardi di dollari per i prossimi cinque anni (fino al 2030). I chip verranno realizzati con tecnologia di processo a 2 nanometri e inferiore. Le HBM ad alte prestazioni di Samsung troveranno posto sui futuri acceleratori AI di Broadcom.

Young Hyun Jun, CEO della divisione Device Solutions di Samsung, ha dichiarato:

L’intelligenza artificiale sta generando una domanda senza precedenti di tecnologie a semiconduttore strettamente integrate, che spaziano dalla memoria alla logica e al packaging avanzato. Ampliando la nostra collaborazione con Broadcom in queste tecnologie critiche, puntiamo a offrire maggiore valore ai clienti e a promuovere l’infrastruttura di intelligenza artificiale del futuro.

Durante lo stesso evento è stata annunciata l’estensione della collaborazione tra SK hynix e NVIDIA. L’azienda coreana fornirà chip di memoria all’azienda statunitense. NVIDIA avrà quindi una fornitura stabile a lungo termine. Collaboreranno inoltre per lo sviluppo della prossima generazione di memoria necessaria all’addestramento dei modelli AI.

L’accordo da 500 miliardi di dollari prevede inoltre la costruzione di un data center AI da 2 GW. Verranno utilizzati sistemi NVIDIA Vera Rubin in abbonamento alle HBM4 di SK hynix. L’attivazione è prevista nel corso del 2027. Anche Anthropic potrebbe diventare un cliente di SK hynix. L’azienda californiana ha chiesto la fornitura di memorie per i suoi chip AI.

Samsung e SK hynix hanno promesso di aumentare la produzione di memoria nei prossimi anni, ma l’attuale crisi potrebbe durare fino al 2030.