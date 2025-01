Smartphone in abbonamento: Samsung ha confermato il progetto

Samsung farà ciò che Apple avrebbe deciso di evitare: proporrà gli smartphone in abbonamento. La conferma è giunta oggi, direttamente dal vicepresidente Han Jong-hee, che ha fornito alcuni primi dettagli concreti sull’iniziativa. Sappiamo che prenderà il via il mese prossimo e che, in un primo momento, riguarderà solo la Corea del Sud.

Gli smartphone in abbonamento: Samsung conferma

Per il futuro non è da escludere un’estensione a livello territoriale, arrivando a interessare altri paesi. Con tutta probabilità, saranno decisivi i feedback raccolti durante la fase post-lancio. Non ci sono informazioni in merito ai prezzi. Si tratta di un ampliamento dell’offerta AI Subscription Club già disponibile nel mercato locale dal mese scorso e fino a oggi dedicata esclusivamente agli elettrodomestici e ad alcune apparecchiature per la casa: dai televisori ai frigoriferi, fino alle lavatrici. Con una spesa extra sono inclusi anche i servizi di assistenza e riparazione.

La nuova formula di abbonamento arriverà dunque a includere anche gli smartphone della linea Galaxy oltre a Ballie, il robot tuttofare che debutterà il mese prossimo anche negli Stati Uniti, ma solo in vendita. Questa la dichiarazione di Han Jong-hee (via ETNews).

Applicheremo il servizio di abbonamento agli smartphone Galaxy, a partire dal mese prossimo. Ballie sarà introdotto inizialmente in Corea e negli Stati Uniti e pianifichiamo di offrirlo in abbonamento in Corea.

Per quanto riguarda le funzionalità AI integrate dagli smartphone Samsung, sappiamo che rimarranno gratuite fino alla fine del 2025. Al momento non si registrano dichiarazioni relative ai piani per il futuro: potrebbero essere rese accessibili in esclusiva a chi sottoscrive un abbonamento premium, a pagamento.

Ricordiamo infine che il produttore ha già confermato l’organizzazione di un nuovo evento Unpacked per il 22 gennaio. Andr in scena a San Jose, in California e, nell’occasione, sarà presentata la linea Galaxy S25 destinata a impostare un nuovo standard di riferimento nell’ambito dei top di gamma con piattaforma Android.