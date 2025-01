Qi2 anche su smartphone Samsung e Google

Il Wireless Power Consortium (WPC) ha da poco diffuso un comunicato ufficiale con cui ha confermato che nel 2025 anche Samsung e Google, i due principali produttori di dispositivi Android, andranno a integrare la tecnologia Qi2 per la ricarica wireless sui loro smartphone.

Qi2: su Galaxy S25 e non solo

Nel comunicato stampa viene riportata una dichiarazione di Samsung che recita: “L’eccezionale storia di crescita di Qi2 continuerà nel 2025. Puoi aspettarti di vedere dispositivi Android che supportano Qi2 dai dispositivi Samsung Galaxy nel 2025.”

Per chi non lo sapesse o non lo ricordasse, Qi2 si basa sullo standard MagSafe di Apple e presenta l’allineamento magnetico per dispositivi e accessori supportati. Qi2 è stato annunciato due anni fa, ma oggigiorno solo pochissimi marchi di smartphone non Apple lo hanno adottato. I Samsung Galaxy S25 si era già vociferato che avrebbero potuto rappresentare i primi top di gamma Android a sfruttare la tecnologia in questione e a quanto pare sarà proprio così.

Gli attuali device Galaxy di punta di Samsung, tra cui il Galaxy S24 e la serie Galaxy Z Fold 6, sono dotati di ricarica Qi, la quale supporta una velocità di ricarica fino a 15 W. Il nuovo standard di ricarica Qi2 non solo offre una ricarica più veloce da 25 W, ma ha anche magneti che consentono di collegare qualsiasi accessorio compatibile a un dispositivo.

Nel comunicato stampa è presente anche una dichiarazione di Google. Si legge: “Google si impegna per lo standard di ricarica wireless Qi2 e per aumentare la penetrazione di Qi2 nei telefoni Android e in altri dispositivi. Google sta aiutando a raggiungere questo obiettivo svolgendo un ruolo di primo piano nello sviluppo del prossimo standard Qi v2.2, che include il contributo di Google della propria tecnologia di ricarica wireless ad alta potenza a WPC”.