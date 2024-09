Samsung: smartphone con display rollable nel 2025

Samsung è senza ombra di dubbio l’azienda di riferimento quando si parla di device mobile pieghevoli, ma a quanto pare il brand intende evolversi ulteriormente in tal segmento per non lasciare alcuno spiraglio alla concorrenza che, negli ultimi tempi, si è fatta maggiormente accanita. Evidente dimostrazione della cosa è data dal fatto che prossimamente potrebbe arrivare sul mercato il primo smartphone rollable.

Samsung: in arrivo il primo smartphone con display rollable

Andando più in dettaglio, stando a quelle che sono le indiscrezioni delle ultime ore diffuse dalla testata coreana The Elec, l’azienda starebbe pianificando il lancio nel 2025 di uno smartphone con display rollable, ovvero in grado di arrotolarsi o srotolarsi espandendosi o riducendosi in base alle esigenze e alle modalità d’uso.

Il dispositivo sarebbe dotato di un display con diagonale di 12,4 pollici da completamente aperto e una fotocamera celata sotto il pannello, come già proposto sui dispositivi della gamma Z Fold e sulla falsariga di un brevetto della sudcoreana risalente a circa tre anni addietro.

Le indiscrezioni riprendono quanto dichiarato settimane addietro da Chung Yi, vicepresidente di Samsung Display, e quanto preannunciato dal pannello Rollable Flex che può essere per l’appunto arrotolato o srotolato verticalmente come una pergamena di cui si era parlato nel 2023.

Sulla base delle informazioni disponibili, viene spontaneo ipotizzare come momento di lancio il prossimo Galaxy Unpacked estivo, occasione in cui l’azienda tradizionalmente toglie i veli alla nuova generazione di pieghevoli.

È altresì bene precisare che anche se un rollable phone potrebbe essere inizialmente costoso, rappresenterebbe in ogni caso un’evoluzione dei pieghevoli.