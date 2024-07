Samsung SmartThings: Matter 1.2 e altre novità

Samsung ha annunciato interessanti novità per SmartThings. La piattaforma supporta ora lo standard Matter 1.2 introdotto dalla CSA (Connectivity Standards Alliance) a fine ottobre 2023 (dall’inizio di maggio è disponibile la versione 1.3). Altre novità riguardano le funzionalità degli hub, il controllo dei dispositivi, le routine e SmartThings Energy.

Supporto Matter 1.2 per SmartThings

Samsung scrive che SmartThings è stata aggiornata per supportare Matter 1.2, quindi consente l’integrazione con robot aspirapolvere, frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, rilevatori di fumo e di monossido di carbonio, sensori per la qualità dell’aria, purificatori d’aria, condizionatori e ventilatori.

SmartThings è la prima piattaforma per la smart home compatibile con il nuovo standard, anticipando Google Home, Apple Home e Amazon Alexa. L’app verrà però aggiornata entro fine estate e servirà per controllare anche dispositivi di terze parti (al momento nessun prodotto Samsung supporta Matter 1.2).

Le altre novità sono esclusive per SmartThings. Grazie al nuovo Hub Manager nell’app è possibile la gestione centralizzata dell’infrastruttura della smart home. È possibile creare gruppi e sfruttare Hub Backup per attivare hub secondari in caso di problemi con quello primario.

La nuova funzionalità Device Control consente invece agli utenti con smartphone e tablet Galaxy di controllare facilmente i dispositivi tramite il Quick Panel, senza aprire l’app SmartThings. Con Shareable Routines è possibile condividere le sequenze di azioni con amici, ospiti o familiari che si trovano nella stessa abitazione.

Infine ci sono miglioramenti per SmartThings Energy, la funzionalità che permette di ridurre i consumi energetici. Gli utenti che usando la AI Energy Mode possono ricevere un Energy Stamp per ogni 400 Wh di energia risparmiati. Ogni Energy Stamp può essere convertito in punti Samsung Rewards da sfruttare per l’acquisto di prodotti Samsung sul sito ufficiale.