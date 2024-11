Samsung svela Gauss2, il suo modello AI rivale di ChatGPT

La strategia di Samsung nel mercato degli smartphone di fascia alta già scelto di puntare molto sull’intelligenza artificiale. Grazie a Galaxy AI, un mix di funzioni AI sviluppate internamente e di nuove basate sulle tecnologie di Google, Samsung è riuscita a incrementare le proprie vendite. Allo stesso tempo, però, il gigante coreano sta continuando a sviluppare Gauss, un modello linguistico paragonabile a ChatGPT, Gemini e Llama di Meta.

Se non si sa molto di questo modello AI è perché per ora Gauss viene utilizzato internamente per migliorare la produttività dei dipendenti Samsung. L’azienda però non ha mai escluso la possibilità di commercializzare questa tecnologia anche sui suoi prodotti destinati al grande pubblico. Nel frattempo Samsung ha appena presentato una nuova versione della sua intelligenza artificiale alla Samsung Developer Conference Korea 2024.

Arriva Gauss2, il modello AI di seconda generazione di Samsung

Samsung ha annunciato la prima versione di Gauss nel 2023 e questa settimana ha annunciato una nuova generazione chiamata Gauss2. Pur non entrando nei dettagli tecnici, l’azienda spiega che questa nuova AI ha prestazioni migliori, maggiore efficienza e, soprattutto, è multimodale. Ciò significa che Gauss2 può elaborare testo, codice e anche immagini.

Gauss2 è disponibile in tre versioni: una più compatta che richiede poche risorse di calcolo; una bilanciata che offre un buon equilibrio tra prestazioni, velocità ed efficienza e una versione “suprema” che massimizza le prestazioni. A seconda della versione utilizzata, Gauss2 può supportare da 9 a 14 lingue.

Gauss2, il prodotto del futuro?

Come già detto, Samsung potrebbe offrire questa tecnologia ai suoi clienti in un secondo momento. “Samsung Electronics è impegnata nello sviluppo di software all’avanguardia, tra cui l’intelligenza artificiale e l’analisi dei dati, per migliorare l’esperienza degli utenti”, ha dichiarato Paul Kyungwhoon Cheun, presidente e CTO della divisione Device eXperience (DX) e responsabile di Samsung Research. “Con tre modelli distinti, Samsung Gauss2 sta già guidando la nostra produttività interna e abbiamo intenzione di integrarlo nei prodotti per offrire livelli più elevati di convenienza e personalizzazione”.

Vale anche la pena di notare che Samsung non fa mistero della sua ambizione di migliorare l’assistente Bixby con l’intelligenza artificiale generativa.