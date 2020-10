Ci sono televisioni, ci sono smart tv, e poi c’è The Frame: qualcosa di altro, di ulteriore, di diverso, di superiore. E non c’è dubbio in questo: The Frame è anche e soprattutto qualcosa di artistico. Chi ancora non lo conoscesse può sfogliare le immagini seguenti per capire al volo di cosa si stia parlando: qualcosa senza eguali, poiché la concorrenza ancora non ha sviluppato nulla del genere.

Samsung The Frame è infatti un televisore che svolge un suo ruolo specifico nell’arredamento di casa anche quando è spento. Il televisore è infatti costituito da una cornice all’interno della quale è possibile installare una vera e propria opera d’arte: quando spenta, infatti, la tv diventa un quadro a proprio piacimento, utilizzando una particolare tecnologia che fissa l’immagine allo schermo quando vengono registrati movimenti nei paraggi (per poi spegnersi automaticamente quando l’ambiente è vuoto). L’effetto scenico è chiaramente sorprendente, perché la tv scompare letteralmente dentro un quadro appeso al muro. Il quadro può essere scelto da una apposita galleria, scegliendo la tela che meglio possa rispondere al proprio gusto ed all’arredamento circostante.

Tutto ciò senza compromessi in quanto a specifiche, anzi: si tratta di un televisore di altissima qualità, con sintonizzatore DVB-T2, classe energetica A+++, tecnologia QLED e sensore di luminosità per calibrare costantemente luce e tonalità cromatica.

Con The Frame non rinunci all’arredamento di design e abbellisci lo spazio del tuo salotto con un elemento d’arredo elegante e di stile, ma anche tecnologico. Goditi le opere d’arte nei minimi dettagli grazie al processore Quantum 4k di questo TV Samsung, al pannello Qled e grazie al sensore di luminosità che adatta la luminosità dello schermo alle condizioni esterne di luce. Il supporto per appenderlo come un quadro ed i piedini, già contenuti all’interno della confezione, ti lasciano la libertà di scegliere come inserirlo all’interno del tuo salotto. Il cavo di connessione ti permette di connettere il tuo The Frame a tutti gli altri dispositivi senza cavi aggiuntivi.

Questi i modelli disponibili ed il taglio di prezzi. Si passa da un taglio di 300 euro per il modello da 65 pollici alla sforbiciata da 120 euro sui modelli con diagonale inferiore, senza scendere tuttavia al di sotto di un più che generoso 43 pollici:

Gli sconti sono relativi ai modelli della generazione 2019, a cui ha fatto seguito un’evoluzione in termini di personalizzazione della cornice che oggi però non gode di sconti e che scava pertanto un profondo gap in termini di prezzo. I modelli della generazione ’19, insomma, sono oggi la migliore delle opportunità per il mondo The Frame, sapendo di poter mettere in casa un vero e proprio oggetto d’arte che si può far mutare ad ogni stagione, ad ogni serata, con il cambio dell’arredo o anche semplicemente per un cambio d’umore: ben più di un televisore, insomma, perché è in grado di regalare emozioni anche (e soprattutto) quando lo si spegne.