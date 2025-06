Samsung: trapelati i prezzi dei Galaxy Z Fold7 e Galaxy Z Flip7

L’evento Unpacked di luglio prossimo è ormai ufficiale, pertanto per assistere al lancio dei nuovi smartphone pieghevoli di Samsung non sarà necessario attendere ancora a lungo. Nel mentre, però, sono trapelati quelli che dovrebbero essere i prezzi dei futuri Galaxy Z Fold7 e Galaxy Z Flip7 e, purtroppo, ci sono cattive notizie.

Samsung: svelati i prezzi italiani dei Galaxy Z Fold7 e Galaxy Z Flip 7

Su uno store online italiano, infatti, sono già comparse le pagine dedicate ai prossimi pieghevoli del colosso sudcoreano. I prezzi proposti dal sito includono l’IVA e risultano più alti rispetto a quelli di Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6 al momento del lancio e a parità di configurazioni di memoria.

Ecco, dunque, il presunto listino dei prezzi dei modelli futuri dei pieghevoli di Samsung.

Galaxy Z Fold 7 con 256 GB di storage: 2.227 euro

Galaxy Z Fold 7 con 512 GB di storage: 2.309 euro

Galaxy Z Flip 7 con 256 GB di storage: 1.298 euro

Galaxy Z Flip 7 con 512 GB di storage: 1.421 euro

Per fare un confronto, di seguito vi è invece il listino dei prezzi con cui Samsung ha proposto i modelli attuali sul mercato italiano.

Galaxy Z Fold6 con 256 GB di storage: 2.099 euro

Galaxy Z Fold6 con 512 GB di storage: 2.219 euro

Galaxy Z Flip6 con 256 GB di storage: 1.279 euro

Galaxy Z Flip6 con 512 GB di storage: 1.399 euro

Al momento, comunque, è bene tenere presente che da parte di Samsung non è pervenuta alcuna conferma ufficiale in merito alle cifre trapelate, motivo per cui non è da escludere che alla fine possano non essere corrispondenti esattamente al vero.