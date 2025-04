Samsung: tri-fold e Galaxy Z Flip SE entro fine anno

Stando a quanto emerso nel corso delle ultime ore, entro fine anno Samsung lancerà sul mercato il tanto chiacchierato smartphone tri-fold, che teoricamente dovrebbe chiamarsi Galaxy G Fold, e il Galaxy Z Flip SE. Più precisamente, i dispositivi dovrebbero fare capolino durante il quarto trimestre del 2025.

Samsung: tri-fold e Galaxy Z Flip SE nel quarto trimestre del 2025

A riferire lo scenario è stata la testata The Bell, informando che Samsung è entrata in produzione per i display delle sue prossime versioni di Galaxy Z Fold 7 e Flip 7, entrambe previste per il lancio a luglio o agosto di quest’anno. Tuttavia, secondo quanto riportato, le altre due versioni dei pieghevoli dell’azienda arriveranno un po’ più avanti nel tempo, nel Q4 del 2025, appunto.

In precedenza, si era detto che il Galaxy Z Flip FE non sarebbe stato rilasciato fino a qualche mese dopo il Galaxy Z Flip 7.

Nel frattempo, il tri-fold ha visto una linea temporale in continua evoluzione. Un report di gennaio scorso ha suggerito una data di rilascio del terzo trimestre 2025, che indicherebbe un ritardo da parte di Samsung. Tuttavia, è stato recentemente riferito che il colosso sudcoreano avrebbe mostrato il dispositivo solo nel terzo trimestre, con un rilascio completo all’inizio del 2026. Sulla base di ciò, sembra che l’azienda sia più vicina al suo programma originale, ma è chiaro che in corso d’opera tutto potrebbe essere soggetto ancora a variazioni.

Da tenere presente che il tri-fold di Samsung non dovrebbe essere lanciato su larga scala, ma solo in Cina e Corea del Sud, almeno durante la fase iniziale.