Samsung TV Series 7 4K 75": la PERFEZIONE a soli 779€

Approfitta di un regalo che Unieuro sta facendo a tutti, ma solo online. Acquista la Samsung TV Series 7 4K 75″ a soli 779 euro, invece di 1199 euro. Grazie a questa super offerta stai risparmiando 420 euro dal prezzo di listino. Gustati tutta la qualità dei televisori Samsung in questo schermo da ben 75 pollici. Qui sì che il cinema arriva direttamente a casa tua. Una qualità pazzesca! Ricevila con consegna gratuita a casa tua o ritirala gratis in negozio.

Samsung TV Series 7 4K 75″: una potenza a prezzo top

La Samsung TV Series 7 4K 75″ è un televisore smart potente e raffinato. Adatto a tutti i giorni, è in grado di immergerti nella scena grazie a immagini dettagliati, colori realistici e qualità in 4K. Grazie al processore Crystal 4K tutto è ancora più veloce. Trova in un unico posto tutti i canali del digitale terrestre o del satellite oltre che le tue piattaforme di streaming preferite. Non perderti questa occasione spettacolare a un prezzo inverosimile!

Acquistala subito a soli 779 euro, invece di 1199 euro. Grazie a Unieuro puoi pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di spesa. Infatti, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, accedi a un mini finanziamento fantastico ed esclusivo. Addirittura con Klarna puoi anche decidere di pagare l’intero importo dopo 30 giorni dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.