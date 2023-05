Samsung userà i pannelli OLED di LG

In base ad una ricerca di Omdia, Samsung è il leader del mercato delle TV da 17 anni, come specificato sul sito ufficiale. Tuttavia, le fonti di Reuters, hanno confermato che il produttore coreano deve chiedere aiuto al suo principale rivale. Per le future TV OLED verranno utilizzati pannelli di LG Display.

Samsung acquista i pannelli OLED di LG

Circa due anni fa erano trapelate le prime indiscrezioni su un possibile accordo tra le due aziende. Samsung aveva deciso di uscire dal mercato delle TV OLED nel 2015, ma l’azienda è ritornata con il lancio di un modello QD-OLED all’inizio del 2022.

La sussidiaria Samsung Display ha comunicato che non produrrà più pannelli LCD, in quanto non può competere con i rivali cinesi. Dato che la domanda di OLED TV è in aumento, il produttore coreano ha dovuto ammettere la sconfitta e chiedere aiuto alla suo diretto concorrente. LG Display fornirà quindi i pannelli OLED, inizialmente per i modelli da 77 e 83 pollici.

Secondo le fonti di Reuters, Samsung riceverà 2 milioni di pannelli OLED nel 2024, 3 milioni nel 2025 e 5 milioni nel 2026. Samsung Display realizzerà soprattutto pannelli OLED per smartphone. Secondo Omdia, il leader mondiale nel mercato delle OLED TV è LG con un quota del 54,6%. Sony occupa il secondo posto con il 26,1%. Grazie all’aiuto di LG Display, Samsung potrebbe superare Sony nei prossimi anni.