La visione di Samsung: all-in sui pieghevoli

Con l’annuncio dei nuovi Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4, Samsung ha ribadito quanto faccia sul serio in termini di ambizioni per il futuro degli smartphone pieghevoli. Questa tipologia di device, relativamente nuova e che ancora deve dimostrare appieno le proprie potenzialità, assumerà un’importanza sempre più centrale per il gruppo.

Gli smartphone pieghevoli nel futuro di Samsung

La conferma è giunta direttamente da TM Roh, numero uno della divisione MX Business. Le sue parole sono state raccolte in occasione di una conferenza stampa andata in scena in Corea del Sud dopo la conclusione dell’evento Unpacked. La visione è di prospettiva, ma i primi obiettivi sono fissati già a breve termine. Il primo mira a distribuirne almeno 10 milioni entro fine 2022, per poi accelerare in modo significativo nel triennio seguente.

Nel dettaglio, l’intenzione è quella di arrivare a far sì che, nel 2025, le vendite degli smartphone pieghevoli costituiscano oltre la metà di quelle registrate nel segmento premium (oggi relativo alla linea Galaxy S). Per farlo, dovrà spingere anzitutto sul pedale dell’innovazione. Anche così potrà mantenere e rafforzare la leadership acquisita nei mercati chiave, a partire da quello europeo.

Le potenzialità di questi dispositivi sono rimaste fino a oggi almeno parzialmente inespresse. Dopo alcune difficoltà registrate all’esordio del form factor inedito, negli anni scorsi, sono stati via via introdotti miglioramenti a livello di design. A questi si sono aggiunte ottimizzazioni destinate a interfaccia e modalità di interazione, altro elemento essenziale per conquistare e fidelizzare gli utenti. Solo una perfetta sinergia tra i due comparti, da una parte l’hardware e dall’altra il software, può infatti tradursi in un’esperienza convincente e appagante. Ciò vale sia per l’intrattenimento sia per quanto concerne la produttività in movimento.

Il nuovo Galaxy Z Fold4 appena presentato è già in preordine a partire da 1.879 euro, mentre per Galaxy Z Flip4 la spesa parte da 1.149 euro.

