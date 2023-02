San Valentino: i dispositivi Echo da regalare in super OFFERTA

San Valentino si sta avvicinando e non vuoi deludere la persona che ami? Scegli uno dei dispositivi Echo in super offerta su Amazon. Sicuro che farai un figurone. La prima proposta interessante è il nuovo Echo Dot 5 a soli 34,99 euro, invece di 59,90 euro. Si tratta di un ottimo sconto del 42%. Puoi anche decidere di pagarlo in 5 rate mensili a tasso zero da soli 7 euro l’una. Disponibilità immediata e consegna gratuita per i clienti Prime.

La seconda proposta, speciale e unica, è il nuovo Echo Dot 5 con orologio a soli 44 euro, invece di 69,99 euro. Anche qui puoi decidere di pagarlo in 5 comode rate mensili a tasso zero da soli 9 euro l’una. La consegna è gratuita e la disponibilità immediata. Ciò vuol dire che lo riceverai prima del giorno di San Valentino. Tra l’altro questo modello, ha in aggiunta il pratico display LED.

A San Valentino regala un dispositivo Echo

In esclusiva su Amazon oggi trovi molti dispositivi Echo in offerta. Un’ottima occasione per prepararti a San Valentino e fare un regalo con i fiocchi alla persona che ami. La terza proposta è proprio spettacolare. Se non vuoi trattenerti in nulla e lasciare a bocca aperta la tua dolce metà allora scegli l’intramontabile Echo Show 5 2a Generazione a soli 54 euro, invece di 84,99 euro.

Come per tutti gli altri due Echo la consegna è gratuita per i clienti Prime, con disponibilità immediata. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

