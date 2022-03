Sandbox vuole raccogliere 2 milioni di dollari per l'Ucraina

Sandbox, il famoso gioco virtuale sviluppato da Pixowl, ha annunciato di voler concorrere per aiutare i residenti dell’Ucraina. L’iniziativa si accoderebbe alle tante che stanno raccogliendo donazioni da destinare al Paese piagato dalla guerra e sotto invasione russa. La somma che questo gioco del metaverso vorrebbe raggiungere, grazie alla sua community, è di 2 milioni di dollari.

L’idea sarà sviluppata in collaborazione con MAURER, portale che attualmente propone NFT realizzati per sostenere la causa ucraina. In un post pubblicato su Twitter, Sandbox ha annunciato la nuova partnership accennando anche, in modo molto sintetico, ma chiaro, l’obiettivo:

Insieme a MAURER NFT stiamo raccogliendo fondi per i cittadini ucraini che stanno soffrendo la guerra. 10.000 copie della bandiera ucraina NFT saranno in vendita sul sito web MAUER.

🇺🇦 Together with @MauerNft, we are raising funds for the Ukrainian citizens currently suffering from the war. 10,000 copies of the Ukrainian flag #NFT will be up for sale on the MAUER website. ➡️ https://t.co/n88cJ46qPm pic.twitter.com/FwZq06i1DP — The Sandbox (@TheSandboxGame) March 30, 2022

Sandbox si unisce a MAURER per sostenere l’Ucraina

Sandbox, insieme a MAURER, ha deciso di raccogliere fondi per i cittadini ucraini che stanno soffrendo la guerra. Il fine ultimo, attraverso le esperienze di gioco nel metaverso, è quello di monetizzare contenuti la cui vendita possa andare in donazione per questo popolo. L’obiettivo sarà raggiunto quando verranno raccolti 2 milioni di dollari.

La partnership con MAURER si rivelerà fondamentale in quanto tutti gli utenti potranno acquistare la bandiera ucraina, The Wave with Ukraine NFT, direttamente sul suo sito web. I pagamenti potranno essere tranquillamente effettuati con valuta fiat, ma anche con criptovalute grazie al sistema di pagamento offerto da questa piattaforma.

La bandiera ucraina in vendita, inizialmente disponibile in un target di 10.000 copie, sarà composta da un’asta alta 25 metri e una bandiera issata di circa 8 metri. Ognuna sarà venduta all’equivalente di 100 dollari. Ecco cosa ha dichiarato MAURER sul suo sito web ufficiale in merito a questa iniziativa solidale:

The Sandbox si unisce al nostro stand con l’Ucraina. Puoi mostrare il tuo sostegno e aiutarci a preservare l’Ucraina nel Metaverso, il tutto mentre aiuti direttamente le persone bisognose in Ucraina.

Stiamo vendendo 10.000 edizioni della risorsa Wave for Ukraine per il 100% di beneficenza e Sandbox corrisponderà alla donazione. Insieme, possiamo raccogliere $ 2.000.000 per aiutare gli ucraini bisognosi.

🇺🇦 Wave With Ukraine is live! 🇺🇦 In partnership with @TheSandboxGame, we are selling 10,000 editions of the Ukrainian Flag NFT at $100 each, with the goal of raising $2 million for Ukrainian charities. Place it on your land and show your support!https://t.co/pdEzG7JLOK pic.twitter.com/sJCf0UXGW8 — MAUER – The Berlin Wall NFT (@MauerNft) March 30, 2022

Quando saranno disponibili le bandiere NFT e dove saranno destinati i fondi

Le bandiere saranno disponibili all’acquisto, sul sito MAURER, a partire dalla fine di aprile 2022. Tutti gli utenti di Sandbox, da quella data, potranno partecipare a questa corsa solidale a favore dell’Ucraina. Inoltre, tutti i fondi saranno destinati a enti benefici che aiuteranno il popolo ucraino, come ha spiegato il gruppo MAURER:

Tutti i ricavi generati da questa vendita andranno a enti di beneficenza controllati dai dipendenti ucraini di MAUER per garantire che i nostri fondi abbiano il massimo impatto. Oltre a fare una buona azione, aiuterai anche a preservare l’Ucraina nel Metaverso ottenendo la tua bandiera ucraina 3D voxelizzata da utilizzare in The Sandbox.

