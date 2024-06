SanDisk, mini-pendrive in FORTE SCONTO: 64 o 256 GB?

Scegli il modello più adatto a te, tra quelli con 64 GB o 256 GB di memoria interna, e allunga le mani sulla mini-pendrive della gamma SanDisk Ultra Fit, oggi è in forte sconto su Amazon. La potrai portare ovunque, dimenticandotela anche nella porta del laptop, senza alcun problema: le sue dimensioni estremamente compatte te lo consentiranno.

L’offerta di Amazon sulla mini-pendrive SanDisk Ultra Fit

Le prestazioni sono senza compromessi, come da tradizione per il brand: raggiunge una velocità fino a 400 MB/s nel trasferimento dati, grazie all’impiego della tecnologia USB 3.2. È l’ideale per salvare documenti e contenuti di ogni tipo, mantenendoli al sicuro con i backup, oppure per copiare i file multimediali e riprodurli sul televisore o su un lettore. Il produttore definisce questo tipo di unità plug-and-stay (invece di plug-and-play), perché oltre a essere compatibili con tutto, non richiedono nemmeno di essere rimosse. Per saperne di più dai uno sguardo alla pagina dedicata sull’e-commerce.

Scegli la versione di SanDisk Ultra Fit che fa per te, tra quelle da 64 GB e 256 GB, sono entrambe in sconto rispetto al listino ufficiale.

Tutti possono approfittare degli sconti disponibili oggi, ma se hai un abbonamento Prime attivo c’è un altro vantaggio per te: è la consegna gratuita a domicilio assicurata già entro domani se effettui subito l’ordine. La qualità è quella garantita dal marchio, controllato da Western Digital e tra i leader nel settore delle soluzioni per l’archiviazione, oltre che dalle 132.000 recensioni positive pubblicate da chi ha già avuto modo di acquistare il prodotto, assegnandogli un voto medio molto alto, pari a 4,6 stelle su 5.