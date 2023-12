SanDisk SD 128GB a 180 MB/s: fai l'AFFARE su Amazon (-44%)

Acquista ora la SanDisk SD 128GB a soli 24,70 euro, invece di 44,47 euro. Questo dispositivo di Classe 10 è perfetto per creare o aggiungere spazio di archiviazione a diversi dispositivi. Non servono software o driver per il funzionamento. Comunque, viene venduta completa di 2 anni di RescuePro Deluxe, il software per il recupero dei file cancellati per errore o persi. E se sei cliente Prime hai anche la consegna gratuita direttamente a casa tua.

SanDisk SD 128GB: tanta velocità a un piccolo prezzo

Con SanDisk SD Extreme da 128GB ottieni prestazioni ottimizzate per scaricare rapidamente i contenuti con una velocità di trasferimento fino a 180 MB/s. Abbinata al lettore PRO-READER SD e MicroSD SanDisk Professional raggiunge velocità ancora più elevate. Perfetta per riprendere incredibili video in 4K Ultra HD, resiste anche a situazioni difficili come acqua, temperature estreme, urti e raggi X.

Acquistala ora a soli 24,70 euro, invece di 44,47 euro. L’offerta è valida per tutti i clienti Prime. Se ancora non sei iscritto al servizio, attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Per te tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

