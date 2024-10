SanDisk SSD Plus da 1 TB: il prezzo più conveniente su Amazon

In vendita oggi a soli 82,99 euro su Amazon, l’unità di archiviazione da 1 TB della gamma SanDisk SSD Plus è molto conveniente. Il marchio è una garanzia di qualità, controllato da Wester Digital, tra i leader mondiali per quanto riguarda le soluzioni dedicate allo storage. Offre tutto lo spazio di cui hai bisogno per salvare foto, video, musica e documenti.

SanDisk SSD Plus, occasione per il modello da 1 TB

Il supporto alla tecnologia PCIe 3.0 permette di spingersi fino alla velocità di 3.200 MB/s nel trasferimento dati (fino a cinque volte di più delle alternative SATA) in fase di lettura, riducendo così le attese durante l’avvio del computer, il caricamento, l’elaborazione e il salvataggio dei file. Il fattore di forma è quello standard M.2 2280 che lo rende compatibile sia con i sistemi desktop che con i laptop. Inoltre, grazie alla WD Dashboard, è possibile consultare report dettagliati sullo stato e sull’integrità. Trovi tutte le altre informazioni nella descrizione completa.

Se la tua intenzione è quella di effettuare un upgrade hardware del PC in uso che hai già sulla scrivania oppure di assemblarne uno nuovo da dedicare alla produttività o ad altro, l’unità SanDisk SSD Plus da 1 TB al prezzo di 82,99 euro è un’ottima scelta per lo storage. Capiente, rapida e affidabile, diventerà un valido alleato quotidiano.

Nella scheda su Amazon, l’articolo è promosso con oltre 59.000 recensioni positive e un voto medio che sfiora la perfezione assegnato dai clienti: 4,7/5. È venduto e spedito direttamente dall’e-commerce, senza passare da intermediari. Ti consigliamo di verificare le tempistiche della consegna gratuita sulla pagina dedicata, potrebbe andare sold out in fretta.