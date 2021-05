SanDisk Ultra Fit da 64 GB: sconto 55% su Amazon

Uno dei metodi consigliati per effettuare il backup di file importanti prevede l’uso delle unità flash esterne (o pen drive). Sul mercato esistono diversi modelli di piccole dimensioni, come la SanDisk Ultra Fit da 64 GB che Amazon propone ad un prezzo molto interessante. Gli utenti possono infatti risparmiare oltre il 50%.

SanDisk Ultra Fit 64 GB: sconto del 55%

Come si può intuire dal nome, la SanDisk Ultra Fit è molto piccola. Le dimensioni sono 29,8×14,3×5 millimetri, quindi l’ingombro è minimo ed particolarmente adatta ai notebook. Considerata la minima sporgenza dal telaio non si corre il rischio di romperla quando si sposta il dispositivo.

L’unità flash è dotata di porta USB 3.1 Type-A, ma può essere collegata anche a porte USB 3.0 e 2.0. La massima velocità (teorica) in lettura è 130 MB/s. SanDisk non fornisce la velocità di scrittura, specificando tuttavia che le prestazioni sono fino a 35 volte superiori a quelle di unità USB 2.0 e che il trasferimento di un video da 1,2 GB avviene in meno di 30 secondi.

Utilizzando il software SanDisk SecureAccess è possibile creare una cartella protetta da password e crittografia AES a 128 bit, in cui conservare i documenti più riservati. SanDisk offre anche il software RescuePRO Deluxe per il recupero dei file cancellati.

La garanzia è valida 5 anni. La SanDisk Ultra Fit da 64 GB può essere acquistata su Amazon al prezzo di 14,69 euro, invece di 32,99 euro (sconto del 55%).