Sanremo 2025: anticipazioni sulla 2a serata, in streaming anche dall'estero

Sanremo 2025: le anticipazioni della 2a serata

Durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2025 saranno tre i co-conduttori che accompagneranno Carlo Conti nella conduzione dello spettacolo. Infatti, ci saranno Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica.

Ci saranno anche tantissimi ospiti, tra l’altro molto interessanti. Tra questi salirà sul palco dell’Ariston anche Damiano David, che ha da poco inaugurato la sua carriera da solista con un album che sarà pubblicato nel 2025. Non mancheranno anche Carolina Kostner, Vittoria Puccini, Francesco Del Gaudio e Alessandro Gervasi.

A scendere la tanto temuta scala del teatro sanremese ci sarà anche il cast del film Follemente e della fiction Belcanto. Collegamento in diretta anche BigMama che si esibirà dal Suzuki Stage di piazza Colombo. Insomma una seconda serata particolarmente ricca.

Se durante la prima del Festival di Sanremo 2025 hanno cantato tutti, questa sera canterà la prima metà degli artisti in gara. A queste esibizioni si inseriranno anche le “Nuove Proposte”: Vale LP & Lil Jolie, Settembre, Maria Tomba e Alex Wise. Il vincitore di queste sarà annunciato domani.