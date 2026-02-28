Sanremo 2026, è il giorno della finale: ecco come vederla dall'estero

Questa sera su Rai 1 andrà in scena la quinta e ultima serata di Sanremo 2026, che eleggerà il vincitore della 76^ edizione del Festival della canzone italiana. Alla conduzione Carlo Conti insieme all’artista Laura Pausini e alla giornalista del Tg1 Giorgia Cardinaletti.

Le persone che si trovano all’estero potranno vedere la finale di Sanremo tramite l’app RaiPlay e l’ausilio di una VPN. Uno dei migliori servizi di rete privata virtuali oggi disponibili è NordVPN, che consente di vivere un’esperienza di visione in streaming di livello assoluto: in questi giorni si può attivare a partire da 3,09 euro, sfruttando la promozione di compleanno in corso sul sito ufficiale.

Come vedere la finale di Sanremo 2026 in streaming dall’estero

La visione dell’ultima serata del Festival di Sanremo 2026 richiede il download dell’applicazione RaiPlay e l’utilizzo di una VPN. Dopo aver scelto il servizio desiderato, occorre scaricare l’app sul dispositivo dove si intende seguire la finale, effettuare l’accesso con le credenziali fornite al momento della registrazione e connettersi a uno dei server VPN posizionati in Italia; a connessione stabilita, aprire l’app RaiPlay e selezionare il riquadro dedicato alla diretta di Rai 1.

Come accennato nell’introduzione, una delle migliori VPN per lo streaming di video all’estero è NordVPN, forte di una rete di server di eccelsa qualità. Un altro punto di forza del servizio riguarda le funzionalità di sicurezza extra, tra cui Threat Protection Pro, strumento anti-malware proprietario che consente di bloccare eventuali virus presenti nel proprio dispositivo, la pubblicità dei siti web e il tracciamento dei dati.

I piani di due anni di NordVPN beneficiano di uno sconto fino al 76% nell’ambito della promozione di compleanno: i prezzi partono da 3,09 euro al mese, con in più tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.