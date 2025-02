Sanremo: il programma del Festival e come vederlo dall'estero

È tutto pronto per il Festival di Sanremo 2025. Torna la kermesse musicale per eccellenza, con cinque serate dall’11 al 15 febbraio. Qui è dove ti proponiamo il programma completo della manifestazione, che sarà trasmessa in diretta TV su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, visibile anche dall’estero con una soluzione come quella proposta da NordVPN (scopri la promo).

Il programma del Festival di Sanremo 2025

Questi i big in gara: Achille Lauro, Bresh, Brunori Sas, Clara, Coma_Cose, Elodie, Fedez, Francesca Michelin, Francesco Gabbani, Gaia, Giorgia, Irama, Joan Thiele, Lucio Corsi, Marcella Bella, Massimo Ranieri, Modà, Noemi, Olly, Rkomi, Rocco Hunt, Rose Villain, Sarah Toscano, Serena Brancale, Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento, Simone Cristicchi, The Kolors, Tony Effe, Willie Peyote. Tra le nuove proposte ci sono invece Alex Wyse, Maria Tomba, Settembre e Vale LP e Lil Jolie.

Diamo uno sguardo al programma delle serate che Rai 1 e RaiPlay trasmetteranno in diretta.

Martedì 11 febbraio

Nella prima serata è prevista l’esecuzione di tutte le 29 canzoni dei big. Voteranno solo la giuria della sala stampa, TV e Web. Al termine, l’annuncio dei primi cinque in classifica (non in ordine di posizionamento). Carlo Conti sarà affiancato sul palco da Antonella Clerici e da Gerry Scotti. Jovanotti è invitato come super ospite. La coppia formata dall’israeliana Noa e dalla palestinese Mira Awad canteranno “Imagine” di John Lennon.

Mercoledì 12 febbraio

Via al televoto, che insieme alla giuria delle radio valuterà la metà dei brani in gara, eseguiti di nuovo. Ancora una volta, al termine saranno annunciati quelli con il maggior numero di preferenze (non in ordine di posizionamento). Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica i co-conduttori. Tra gli ospiti, Damiano David e il cast del film “Follemente”, mentre sul palco di piazza Colombo si esibirà BigMama. Inizia la gara delle nuove proposte con due sfide a eliminazione.

Giovedì 13 febbraio

Eseguita l’altra metà dei brani in gara, con le stesse modalità di voto e di classifica. Trio al femminile per affiancare Carlo Conti: Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. Ospiti i Duran Duran e il cast di Mare fuori 5, mentre a Iva Zanicchi sarà assegnato un premio alla carriera. Ermal Meta sul palco di piazza Colombo. Si concluderà la gara delle nuove proposte con l’incoronazione del vincitore.

Venerdì 14 febbraio

È il turno delle cover, con i big sul palco insieme a ospiti per eseguire brani storici. La novità di questa edizione consiste nel fatto che i concorrenti hanno avuto la possibilità di scegliere se duettare tra loro. Prevista la premiazione della serata, ma il voto non influirà sulla classifica finale. I co-conduttori saranno Mahmood e Geppi Cucciari.

Sabato 15 febbraio

Il grande finale riproporrà tutte le 29 canzoni in gara. La classifica terrà conto dei voti assegnati nelle prime tre serate oltre che di quelli arrivati durante la diretta da televoto, radio e stampa. I cinque nelle prime posizioni saranno sottoposti nuovamente a votazione, con lo stesso criterio. Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan i co-conduttori, Vanessa Scalera tra gli ospiti. Premio alla carriera per Antonello Venditti.

Come vedere Sanremo 2025 in streaming dall’estero

Anche se sei all’estero puoi vedere in streaming il Festival di Sanremo 2025, in diretta sui tuoi dispositivi. Indipendentemente dal paese in cui ti trovi, devi solo seguire questi pochi e semplici passi.

Apri l’applicazione di NordVPN (guarda l’offerta) sul dispositivo che hai scelto per vedere il Festival;

collegati a un server italiano per ottenere un indirizzo IP localizzato nel nostro paese;

apri la piattaforma RaiPlay e avvia lo streaming di Rai 1.