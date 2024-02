John Travolta a Sanremo: guardalo in streaming dall'estero

Dopo il successo del primo appuntamento, è tutto pronto per la seconda serata di Sanremo 2024: puoi vederla anche in streaming dall’estero, gratis su RaiPlay in mondovisione. E, grazie alla soluzione offerta da NordVPN (in forte sconto), sarai sempre in grado di recuperare tutte le clip e gli altri contenuti della piattaforma, in modalità on demand. Sul palco, al fianco di Amadeus, ci sarà Giorgia. Anche in questa edizione del Festival non mancheranno inoltre gli ospiti.

La seconda serata di Sanremo in streaming dall’estero

Quello più atteso è sicuramente John Travolta, ma non sarà il solo. Ci saranno anche il pianista Giovanni Allevi, il cantante e attore Leo Gassmann e il cast della serie Mare Fuori 4. Dopo essersi esibiti tutti durante la prima serata, metà degli artisti in gara canterà nuovamente, mentre l’altra metà si occuperà delle presentazioni (gli abbinamenti sono casuali). Sono inoltre previsti Rosa Chemical da Piazza Colombo e Bob Sinclar in collegamento dalla nave Costa Smeralda.

Il Festival è trasmesso in TV su Rai 1 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, visibile gratis senza alcun abbonamento anche dall’estero. Il discorso cambia per le clip e gli altri contenuti del servizio, fruibili se ci si trova al di fuori del nostro territorio, ma a patto di navigare con un indirizzo IP italiano, come quelli ottenibili con una soluzione come NordVPN.

La classifica provvisoria del Festival

L’esibizione di tutti i 30 artisti in gara è stata seguita dalla lettura di una classifica provvisoria. Ecco le prime cinque posizioni (le altre non sono state rivelate), secondo i voti della stampa.

Loredana Bertè “Pazza”; Angelina Mango “La noia”; Annalisa “Sinceramente”; Diodato “Ti muovi”; Mahmood “Tuta gold”.

Come fare: basta scegliere la VPN giusta

Vedere il Festival della canzone italiana in diretta streaming dall’estero è davvero semplice. Non bisogna far altro che aprire RaiPlay e il gioco è fatto. Per le clip delle canzoni e per tutti gli altri contenuti della piattaforma è invece necessario affidarsi a un servizio come NordVPN, seguendo questi pochi e semplici passi.

Aprire l’app di NordVPN (oggi in forte sconto) sul dispositivo da utilizzare;

scegliere uno dei server italiani a disposizione;

lanciare l’app di RaiPlay (o collegarsi al sito della piattaforma) per iniziare a vedere tutti i contenuti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.