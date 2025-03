Saponetta Wi-Fi: TP-Link M7350 è l'affare di oggi (forte sconto)

Segnaliamo l’offerta a tempo di Amazon su TP-Link M7350, il modem portatile dotato di display frontale e di molte caratteristiche avanzate. È la saponetta Wi-Fi perfetta per ogni utilizzo, promossa con un voto medio superiore a 4/5 in oltre 20.000 recensioni sull’e-commerce. Si collega alle reti 4G/LTE grazie a una normale scheda SIM e crea un network wireless da sfruttare, ad esempio, per navigare e per lavorare quando si è lontani dalla casa o dall’ufficio.

TP-Link M7350: la saponetta Wi-Fi è in offerta

Può arrivare alla velocità di 150 Mbps in download e a 50 Mbps in upload, per un’esperienza ottimale in ogni ambito e situazione, senza attese. Include una batteria da 2.000 mAh con autonomia fino a 8 ore e uno slot per microSD fino 32 GB attraverso cui condividere i propri contenuti in modo semplice e veloce. È possibile utilizzarla per collegare fino a 10 dispositivi in contemporanea e ogni configurazione può essere impostata attraverso un’applicazione mobile gratuita. Scopri di più nella descrizione completa.

Il forte sconto applicato in automatico ti permette di acquistare la saponetta Wi-Fi di TP-Link (modello M7350) al prezzo finale di soli 49,98 euro. Trattandosi di un’offerta a tempo potrebbe scadere o andare sold out da un momenti all’altro: approfittane ora per non perdere l’occasione. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon con la consegna gratuita assicurata già entro domani.

