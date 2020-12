Satispay: Consegna e Ritiro abilita il cashback

Il servizio “Consegna e Ritiro” disponibile su Satispay consente di avere il cashback del 10% sulla spesa effettuata. La notizia trapela direttamente da una risposta del servizio su Twitter ed è importante non soltanto per l’utilità immediata, quanto anche per chiarire una sfumatura importante dei principi su cui si basa il Cashback di Stato.

Consegna e Ritiro: ok al cashback

Appare chiaro a tutti come il cashback possa essere perfettibile e che nel 2021 con ogni probabilità vedrà rimodulate alcune regole per poter arrivare in modo ancor più mirato all’obiettivo. In queste ore in cui l’utilizzo inizia ad aumentare ed i primi rimborsi (per ora virtuali) iniziano ad arrivare sull’app, emergono aspetti particolari che meritano un approfondimento poiché aprono ad ulteriori opportunità nelle mani degli utenti – e, di conseguenza, degli esercenti. Tra queste v’è la funzione “Consegna e Ritiro” di Satispay:

Il servizio “Consegna e Ritiro” di Satispay non è una spesa online, ma una funzione che permette di mettere in contatto il negozio e l’utente tramite la nostra app. L’esercente invia una richiesta di pagamento dal suo negozio fisico, per questo puoi ottenere il Cashback!

La sfumatura è sottile, ma sostanziale. Se in un acquisto online è l’utente a fare richiesta di acquisto sulla base di un prezzo, nel perimetro di “Consegna e Ritiro” è l’esercente ad inviare un prezzo a fronte di una richiesta di acquisto. La funzione è utile in particolare per ordinare cibo presso bar e ristoranti ed a maggior ragione può rivelarsi come utile in questa fase di difficoltà per il settore e per tutti gli esercizi commerciali di prossimità.

Pagare con Satispay, insomma, può essere conveniente poiché fa scattare automaticamente lo sconto del 10%, che si può sommare ad eventuali cashback già disponibili sull’app.