Satispay è arrivato sui POS di Banca Sella

Banca Sella ha integrato nei propri dispositivi POS Satispay, famosissimo network di pagamento che conta più di 3 milioni di utenti.

La banca sta cercando di ampliare l’accettazione degli strumenti di pagamento elettronici per consentire agli esercenti che usano i suoi terminali non soltanto di accettare pagamenti con carte di credito e debito, ma anche tramite app.

Grazie adesso all’inclusione della famosa app nel circuito di pagamento POS di Banca Sella, chi è già utente di Satispay e chi lo diventerà, potrà pagare ogni acquisto o servizio in modo semplice, sicuro e veloce.

Andrea Pozzi, Head of Banking and Payments di Banca Sella, ha dichiarato: “L’integrazione di Satispay rientra nel costante percorso della nostra banca volto a favorire la digitalizzazione dei pagamenti a tutti i nostri clienti, offrendo nel contempo alle persone strumenti elettronici per effettuare acquisti, che vanno oltre le carte di pagamento”.

Cos’è Satispay?

Satispay è un’app tutta italiana che consente di pagare comodamente dallo smartphone, senza quindi portarsi dietro denaro contante o carte di pagamento.

Inoltre, con l’app è possibile inviare denaro ad altri utenti e pagare nei negozi convenzionati per ottenere il cashback.

Per scaricare l’app, i possessori di un dispositivo Android devono cliccare su questo link, mentre coloro che possiedono un dispositivo iOS devono entrare in questa pagina.

Una volta effettuato il download dell’applicazione e installata nel dispositivo, per registrare occorre inserire il numero di telefono, il proprio indirizzo email e creare un PIN a cinque cifre per effettuare l’accesso.

La procedura viene completata nel momento in cui l’utente inserisce il codice IBAN del proprio conto, il codice fiscale e una foto della carta d’identità. Successivamente, va impostato il budget di spesa e ricaricato il conto.

Come pagare nei negozi convenzionati? Basta aprire l’applicazione, selezionare il negozio dall’elenco, digitare l’importo dell’acquisto e confermare.

In questo modo, su ogni somma spesa verrà applicata la relativa percentuale di cashback.

