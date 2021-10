Satispay, la regione più smart è il Piemonte

Satispay non soltanto sta scompaginando il mondo dei pagamenti cashless italiani, ma è anche stato in grado di smentire il detto secondo cui nessuno è profeta in patria. La startup partita dal Piemonte, infatti, non soltanto ha letteralmente conquistato gli esercenti del territorio, ma li ha anche proiettati a diventare vera e propria lepre nella corsa italiana ai pagamenti digitali.

Per celebrare gli esercenti virtuosi, il gruppo ha lanciato il Satispay Smart World 2021, un modo per raccontare una community che cresce all'interno di una rivoluzione digitale che passa di smartphone in smartphone una transazione dopo l'altra.

Satispay Smart World 2021

La speciale classifica del gruppo dedicata agli esercenti più smart d'Italia, infatti, vede le provincie di Cuneo e Torino occupare l'intera top 10: lo storico Bar Corso (CN), seguito da Eataly (TO), è ad oggi vincitore nella categoria “Popular”, ma i nomi che iniziano a farsi notare nelle varie regioni testimoniano come il fenomeno si stia ampliando a macchia d'olio e oggi i pagamenti tramite l'app siano ormai sempre più diffusi in tutto il Paese. In molte regioni, peraltro, a fare da filo conduttore di questa estensione v'è un altro nome nato a poca distanza da Satispay: la catena Eataly è a più riprese nelle varie classifiche regionali.

La classifica “Popular” del Satispay World 2021 è qui.

Interessante è anche la classifica “Cashback”, dove Satispay elenca gli esercenti che hanno saputo fare maggiori sconti ai propri clienti approfittando del traino commerciale che il cashback è in grado di veicolare. Anche in questo caso il Piemonte la fa da padrona, ma soprattutto si nota come siano le Farmacie i punti vendita più interessati a questo tipo di iniziativa.

La classifica “Cashback” è disponibile qui.