Satispay tra il Buy Now Pay Later di Paga in 3 e l'arrivo dei Satistag

Sono trascorsi quattro mesi e mezzo da quando Satispay ha lanciato la funzione Paga in 3, proponendo la propria opzione per il Buy Now Pay Later. Torniamo a scriverne oggi, per segnalare quelle che sono le prime statistiche rilevate e condivise dall’unicorno in merito al suo utilizzo.

Come sta andando Paga in 3 di Satispay?

Il primo dato reso noto è relativo al fatto che gli uomini (52%) lo stanno impiegando più delle donne (48%). Poi, lo strumento è scelto per uno scontrino medio di 113 euro, un prezzo circa 15 volte superiore rispetto alla media delle spese in store. La spiegazione è ovvia: la rateizzazione favorisce l’acquisto di prodotti e servizi dal prezzo più elevato.

Un’altra statistica che vale la pena segnalare, forse la più interessante tra quelle condivise, riguarda il fatto che ciascun utente ha generato mediamente 1,6 transazioni con il metodo Paga in 3. Significa che per molti sta diventando un comportamento ricorrente. Queste le parole di Alberto Dalmasso, Founder e CEO di Satispay.

Per le persone significa poter rateizzare in totale autonomia dal proprio smartphone, con la massima semplicità e discrezione, senza alcuna burocrazia in cassa. Allo stesso tempo, vogliamo affiancare gli oltre 400.000 esercenti italiani del nostro network mettendo a loro disposizione una tecnologia di pagamento all’avanguardia, capace di supportare concretamente la crescita del loro business.

Ancora, il 36% dei pagamenti effettuati con questo metodo rappresenta il primo acquisto in quel negozio, favorendo dunque l’acquisizione di nuovi clienti. Oltre la metà delle transazioni (59%) avviene offline.

Arrivano i Satistag, username personalizzati

Aprendo l’applicazione per preparare questo articolo ho visto comparire il messaggio qui sotto. Fa riferimento alla possibilità di scegliere un Satistag, qualcosa di molto simile a uno username che sarà poi possibile condividere con gli altri utenti per inviare e ricevere denaro più rapidamente: ad esempio @mario_rossi.

Un tap su “Personalizzalo!” ha portato a una schermata in cui, però, non sono riuscito a completare l’operazione. Sul sito ufficiale di Satispay non ve n’è traccia e non sembra esserci modo per recuperare l’opzione nemmeno passando dalla sezione Profilo. È una nuova funzionalità lanciata in una fase di test molto limitata? Ci era già accaduto con i Punti.