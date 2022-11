Satispay, quali sono i vantaggi?

Satispay è un’app di pagamento che consente di effettuare facilmente e gratuitamente acquisti nei negozi, scambiare denaro, acquistare servizi e altri vantaggi.

Si può anche ricaricare il telefono, pagare le bollette, il bollo auto e altro ancora. È anche un ottimo mezzo per risparmiare denaro e guadagnare cashback dagli acquisti.

Satispay, funzionalità e vantaggi

L’app Satispay, sviluppata da Dario Brignone, Alberto Dalmasso e Samuele Pinta nel 2013, è compatibile con i sistemi operativi Android e iOS.

Una volta installata sul dispositivo, si può iniziare a scambiare denaro tramite il numero di telefono del destinatario memorizzato nella rubrica, oppure presso i negozi aderenti usando la geolocalizzazione.

I vantaggi dell’app di Satispay è poter fare le seguenti operazioni:

ricaricare il telefono senza necessariamente recarsi al tabacchino;

inviare denaro a un amico bisognoso;

pagare colazione, pranzo o cena;

dividere coi colleghi di lavoro il costo del pranzo;

pagare un utenza;

raccogliere fondi o organizzare un piano di risparmio.

Come aprire un account Satispay

Come detto in precedenza, bisogna scaricare l’app. Chi possiede un dispositivo Android deve cliccare qui, mentre i possessori di un dispositivo iOS deve accedere a questa pagina.

Inserendo nell’account il numero di telefono, verrà inviato un codice via SMS da inserire nel corso della procedura.

Successivamente bisogna scegliere un codice PIN, indispensabile per accedere all’app e autorizzare le transazioni. In alternativa si può optare per il riconoscimento tramite impronte digitali.

Poi sarà necessario indicare il budget a disposizione ogni settimana su Satispay per pagare e scambiare denaro. Il limite settimanale è attualmente di 200 euro.

Per inviare ogni settimana il budget sull’app, è necessario inserire il codice IBAN di un conto corrente o di una carta prepagata. Satispay provvederà a prelevare il denaro e a convogliarlo sul conto.

Satispay è una modalità di pagamento eccezionalmente sicura poiché il solo codice IBAN nelle mani di un malintenzionato non permette di effettuare prelievi non autorizzati.

